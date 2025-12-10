Двукратният шампион по тенис Иван Иванов с награда от спортното училище във Варна

кадър: Х

Двукратният шампион от турнирите по тенис Уимбълдън и Ю Ес Оупън при юношите Иван Иванов бе определен за спортист №1 на варненското спортно училище „Георги Бенковски“ за 2025 г. Той не можа да присъства на церемонията, но изпрати видеопослание с благодарности от Академията на Рафаел Надал в Испания.

Наградата бе връчена от заместник-кмета на Община Варна Илия Коев на треньора му в ТК „Супер спорт“ Кристин Грозданов, а на церемонията присъстваха и родителите на големия ни талант.

Останалите номинирани бяха в спортовете:

- Бокс - Андриан Стойков с треньор на Георги Бояджиев;

- Вдигане на тежести - Мария-Александра Арнаудова, Софиа Стефанова, Белослава Колева, Симеон Арнаудов, Константин Балинов, Атанас Атанасов с треньор Живко Николов;

- Кикбокс - Артем Калев, Милен Миленов и Станислав Вълев с треньори Красимир Кирилов и Кузман Христов;

- Лека атлетика – Емили Кирякова с треньор Руслан Грозданов;

- Спортна гимнастика – Борислав Жеков с треньор Тодор Тодоров;

- Спортна стрелба – Моника Панайотова с треньор Нина Дякова;

- Художествена гимнастика – Анастасия Калева и Елена Христова с треньор Филипа Филипова.

Специални гости на церемонията бяха още директорът на ОП „Спорт-Варна“ Юрджан Ахмед, районни кметове, представители на различни институции в града, които бяха поздравени с изпълнения по художествена гимнастика, кикбокс, бокс, фехтовка и спортна стрелба.

Директорът на едно от водещите спортни училища у нас Евелина Янчева благодари на всички свои възпитаници за постигнатите високи резултати през тази година и им пожела нови и още по големи успехи през 2026 г.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!