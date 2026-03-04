Двумесечно бебе пребито до смърт, арестуваха бащата

Булфото

Мъж на 28 години е привлечен като обвиняем от Окръжна прокуратура-Пловдив за причиняване на смъртта на двумесечния си син, съобщиха от държавното обвинение. Случаят е от 26 февруари.

В обедните часове бил подаден сигнал на тел. 112 за починало бебе – момче на 2 месеца, в къща в с. Желязно, община "Марица". Пристигнали са полицейски служители и медицински екип, които констатирали смъртта на детето, предаде БТА.

От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че момчето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето. В хода на разследването са събрани доказателства, че бебето е било ударено по главата с твърд предмет от своя баща.

По досъдебното производство са иззети веществени доказателства, назначена е експертиза за установяване на конкретния механизъм на извършване на престъплението.

Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По искане на Окръжна прокуратура - Пловдив съдът е взел мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

