реклама

Дядо Коледа потегли от Лапландия

22.12.2025 / 14:08 1

Пиксабей

Дядо Коледа потегли от дома си в Лапландия, в най-северната част на Финландия.

Добрият старец впрегна елените в шейната и се отправи на дългия път около света, за да достави подаръци и радост на всички, които са слушали през годината, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
1
0
kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 165336 | Одобрение: 18181
Нова Година. Дядо Коледа раздава подаръци. Кофти график, бърза като луд, няма време… Влиза през комина в поредната къща и какво да види - на леглото спи гола мадама. Дядо Коледа мисли: - Да се възползвам ли или да не се възползвам? Ако се възползвам - отиде ми графика. Ако не се възползвам - не мога да мина обратно през комина…;)УсмивкаАнгелче

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама