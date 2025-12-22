Дядо Коледа потегли от Лапландия

Пиксабей

Дядо Коледа потегли от дома си в Лапландия, в най-северната част на Финландия.

Добрият старец впрегна елените в шейната и се отправи на дългия път около света, за да достави подаръци и радост на всички, които са слушали през годината, предаде БНТ.

