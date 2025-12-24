Дядо Коледа раздаде над 2 милиарда подаръка

Кадър Youtube

От Северноамериканската служба за космическа отбрана съобщиха, че Дядо Коледа е раздал над 2 милиарда подаръка на децата по света. Към момента шейната му се е насочила към Мадагаскар.

Очакваме след полунощ добрият старец да премине и през България, предава Нова телевизия.

Точно в 17 ч. във вторник следобед Дядо Коледа започна своето околосветско пътешествие. Той потегли от града, в който живее – Рованиеми, разположен на Полярния кръг. Шейната му, теглена от северни елени, е пълна с подаръци за всички, които вярват в него.

Северноамериканската служба за космическа отбрана и тази година е в пълна готовност да проследи пътя на Дядо Коледа и да предава на живо прелитането на шейната над всяко населено място по света. Официалното отброяване вече е в ход.

Помощниците на Дядо Коледа напомнят, че макар децата вече да спят, когато той посещава домовете им, е добре да му оставят бисквитки и чаша мляко.

Мнозина се питат как шейната успява да обиколи планетата за толкова кратко време. Засега обаче магията на празника остава неразгадана.

Който се съмнява в способностите на Дядо Коледа, може да проследи движението на шейната в реално време. Един от начините е чрез приложението на наблюдение на полетите “Flight Radar”. Номерът на полета на шейната е R3DN053.

