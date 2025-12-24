Дядо Коледовци и Снежанки на мотори обиколят Варна в подкрепа на деца в нужда

Булфото, архив

Днес, в навечерието на Рождество Христово Варна ще бъде огласена не от шейни, а от рев на мотори. Морската столица ще се превърне в сцена на празнично мотошествие, в което мотористи, облечени като Дядо Коледа и Снежанки, ще разнесат коледен дух и послание за доброта.

Колоната от мотори ще потегли от Морска гара и ще премине по основни булеварди на града, превръщайки обичайния трафик в пъстра коледна гледка. Очаква се нестандартните Дядо Коледовци на две колела да привлекат вниманието на малки и големи и да внесат празнично настроение в последния ден преди Коледа.

Освен с празнични костюми и усмивки, мотористите ще носят със себе си и благородна кауза. По време на шествието ще се събират дарения в специална коледна кутия, която ще придружава участниците до крайната точка на инициативата. Събраните средства ще бъдат предоставени на организаторите на Коледна градинка „Чаталджа“ и ще бъдат използвани за закупуване на помощни средства и всичко необходимо за деца в неравностойно положение.

Около 12:00 часа се очаква мотошествието да пристигне в Коледната градинка на Чаталджа, където мотористите ще бъдат посрещнати от деца и техните семейства. Малчуганите ще имат възможност да се срещнат с необичайните си празнични гости, да получат подаръци и лакомства и да се потопят в истинска коледна атмосфера, пише "Морето".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!