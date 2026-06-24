Дядо прегази с трактор едногодишния си внук

Снимка Пиксабей

Лекари се борят за живота на момче на година и половина, след като дядо му случайно го прегази с трактор в населено място близо до Белград, съобщава сръбският telegraf.rs.

Инцидентът е станал белградския квартал Бегалица, община Гроцка, във вторник около 18:00 часа в двора на семейния дом. 57-годишния дядо на детето е запалил трактора с намерението да прикачи към него машина.

В този момент, при все още неясни обстоятелства, малкото момче се озова близо до тежкотоварното превозно средство.

Дядото, без да забелязва детето, подкарва трактора и го прегазва сина детето.

Бащата и дядото на момчето са били с него по време на инцидента.

„Всичко се случи за секунда. Дядото просто искаше да свърже машината, никой не видя кога момчето се промъкна до превозното средство. Последва писък и семейството веднага скочи да помогне на детето“, каза източник, близък до разследването, предаде БТВ.

Пострадалото момче първо е откарано по спешност в местния здравен център, откъдето е преместено в болницата с тежки наранявания.

Полицията е провела разследване на мястото на инцидента, за да установи всички обстоятелства около случилото се.

Редактор "Екип на Петел",

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