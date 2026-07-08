Дядото на починалото бебе: Лекарят ни каза, че има запушен нос и не е за болница

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Разследват смъртта на двумесечно бебе в болницата в Карлово след твърдения на близките, че при първото посещение в Спешното отделение детето не е било прието за лечение.Часове по-късно състоянието му рязко се влошило, а лекарите не успели да спасят живота му.

Трагедията се случва в сряда сутринта. По разказ на семейството родителите потърсили медицинска помощ, след като двумесечното им бебе се почувствало зле.

Според близките в Спешното отделение им казали, че детето има хрема и състоянието му не налага хоспитализация.

По случая е започнало полицейско разследване.

"Онази им е казала, че носът е запушен и попитала: "Какво искаш, да останеш в болницата ли? Каква майка си, не можеш да отпушиш носа на детето ли", но като се прибират в тях, детето се влошава още повече, Детски педиатър, не можа ли на детето да даде първа помощ", попита дядото на детето Петър Христов пред Bulgaria ON AIR, цитиран и от novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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