Дядото на загиналия на пътя Мартин: Душата ми изгоря

Близки на загиналия при челен сблъсък на Подбалканския път Мартин са събраха в село Антон тази сутрин, за да поискат подробно разследване на инцидента. Пред bTV те завяиха, че са убедени, че катастрофата е станала след гонка на два автомобила, единият от които се е блъснал в колата на загиналия.

Дядото на Мартин, видимо много разстроен заяви: „Душата ми изгоря”. Той отправи послание към държавата и управляващите, да спрат да си вдигат заплатите, а да се захванат с решаването на проблемите.

„Мислят как да вземат книжките на старите хора, а не правят нищо да спрат дрогираните и пияните на пътя”, заяви дядото на Мартин.

Приятел на загиналия, за когото той е бил като брат, заяви по Нова телевизия, че се притеснява от потулване на фактите около катастрофата. „Нашата околия си е корумпирана”, заяви той по Нова телевизия. Според него виновниците за катастрофата са известни със своите гонки и че карат пияни и дрогирани.

