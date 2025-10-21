реклама

Дядото на загиналия на пътя Мартин: Душата ми изгоря

21.10.2025 / 07:39 1

кадър bTV

редактор Веселин Златков 

Близки на загиналия при челен сблъсък на Подбалканския път Мартин са събраха в село Антон тази сутрин, за да поискат подробно разследване на инцидента. Пред bTV те завяиха, че са убедени, че катастрофата е станала след гонка на два автомобила, единият от които се е блъснал в колата на загиналия.

Дядото на Мартин, видимо много разстроен заяви: „Душата ми изгоря”. Той отправи послание към държавата и управляващите, да спрат да си вдигат заплатите, а да се захванат с решаването на проблемите.

„Мислят как да вземат книжките на старите хора, а не правят нищо да спрат дрогираните и пияните на пътя”, заяви дядото на Мартин.

Приятел на загиналия, за когото той е бил като брат, заяви по Нова телевизия, че се притеснява от потулване на фактите около катастрофата. „Нашата околия си е корумпирана”, заяви той по Нова телевизия. Според него виновниците за катастрофата са известни със своите гонки и че карат пияни и дрогирани.

 

kris (преди 35 минути)
Рейтинг: 521009 | Одобрение: 96534
„Мислят как да вземат книжките на старите хора, а не правят нищо да спрат дрогираните и пияните на пътя”, заяви дядото на Мартин.....КАТ правят снимки от храстите, това правят.....Няма ги на пътя, а за корупцията ? За корупцията не се говори, сякаш я няма.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

