Дядовден е – най-необичайният български празник, който се празнува само в едно село

Булфото

Празникът Дядовден в България се отбелязва на 22 януари, ден след Бабинден (21 януари), но не е широко разпространен навсякъде – той има силна традиция само в едно село.

Къде се празнува

Дядовден се чества единствено в село Черешово в община Сливо поле, област Русе. Това е уникален празник, характерен само за това населено място.

История и произход

Празникът е възникнал през 1957 година по идея на местни жители – Дамян Хаджийски и Милчо Станчев – като отговор на това, че традиционният Бабинден е насочен главно към жените и честванията. Мъжете в селото решили да имат свой собствен ден за веселие и признание, и така се родил Дядовден.

Традиции и обичаи

Празникът е посветен предимно на мъжете и дядовците – символ на сила, опит и мъдрост. Основните елементи включват:

Шествие с музика и събиране на мъжете в центъра на селото.

Избор на „Главен дядо“ или „дядо на селото“ – той става централна фигура на тържеството.

Минерална вода и обредни действия за здраве и плодородие, които имат корени в народни вярвания за благополучие.

Празникът често включва народни песни, танци и игри – нещо, което събира жители и гости на селото в дух на общност и веселие.

Дядовден е своеобразна „емоционална компенсация“ на мъжете след Бабинден – ден, който традиционно е свързан с жените (баби и родилни традиции). Празникът подчертава ролята на мъжете и дядовците в общността и връзката им с традициите, предаде "Дарик".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!