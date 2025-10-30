Дянков: Минималната заплата ще се вдигне, но някой иска да си припише заслуги

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Вече сме в нарушение на закона за бюджета и той се бави вече три седмици, това каза по БНТ бившият финансов министър и председател на Фискалния съвет Симеон Дянков. Той обясни закъснението с това, че ни управлява голяма коалиция.

„Много от параметрите на бюджета не се решават от правителството, а се прехвърлят на коалиционния съвет”, заяви той.

Дянков каза също, че проблемът с по-ниския размер на минималната работна заплата най-вероятно ще се реши, защото разходът е достатъчно малък, за да не окаже влияние на бюджетния дефицит. „Някой трябва да си припише заслуги за това”, коментира бившия финансов министър.

Той каза също, че през тази година има укриване на дефицит. „Вече едва ли има човек, който да вярва, че дефицитът е 3%”, подчерта Симеон Дянков. Той прогнозира също, че новите заеми на държавата ще са от порядъка на 10,5 млрд. евро.

