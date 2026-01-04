Дюнер от 6,50 лева стана 3,50 евро
Пиксабей
Поскъпване при превалутирането - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си до нашата медия. И обясни:
"Сравнение на цените преди и след еврото. На долната снимка, направена на 30.12.2025, "среден дюнер" струва 6.50лв/3.32€, пише Пловдив 24
Той пуска и две снимки.
Едната снимка е направена на 01.01.2026 - същият артикул струва 6.85лв/3.50€. Докога ще продължава гаврата с народа?
Последните дни чета за масово поскъпване на цени в доста услуги, фитнеси и прочие".
Редактор "Екип на Петел", "За нас"
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!