Дюнер от 6,50 лева стана 3,50 евро

Пиксабей

Поскъпване при превалутирането - така читател на Plovdiv24.bg озаглави сигнала си до нашата медия. И обясни:



"Сравнение на цените преди и след еврото. На долната снимка, направена на 30.12.2025, "среден дюнер" струва 6.50лв/3.32€, пише Пловдив 24

Той пуска и две снимки.

Едната снимка е направена на 01.01.2026 - същият артикул струва 6.85лв/3.50€. Докога ще продължава гаврата с народа?



Последните дни чета за масово поскъпване на цени в доста услуги, фитнеси и прочие".

