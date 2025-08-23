Джаджа "Парксайд" за под 20 лева в Лидл пощури клиентите

Кадър Б. Китриански, Фб, Parkside (Парксайд) без търгаши

Малко познат, но любопитен продукт от нашумялата марка Парксайд, е пуснат в Лидл.

Снимката предизвика лавина от коментари в социалната мрежа.

Клиент на Лидл показва часовниците от марката "Парксайд".

Любопитно е, че във верижката има нивел.

Цената на часовника е 18,99 лева.

Ето част от коментарите:

Има ли мъжки и женски.

В Габрово на всички на кутиите пише дамски.

Наложих го на ръката беше много малък корпуса?

На всички кутии пише дамски ,ама каишката е прекалено дълга за дамски, посочва клиентът.

Вземи си и запалка да му светиш на часовника.

Най-бързите часовници в света. И при тях кръглият час завършва на .99

Интересно, за чий е нивела?

Нивела е, за да разбереш кога да спреш да пиеш докато работиш. Ако почне да бяга, значи спираш бирата.

Тези неща от ,,Зрънчо" трябва да са безплатни,с рекламна цел.

В Пловдив е пълно с тия часовници, също джапанки, маратонки, суичери, чаши, чадъри и тн..

Продават ли резервни мехурчета за нивелира?

Поне от часовниците да става нещо...

