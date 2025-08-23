Джаджа "Парксайд" за под 20 лева в Лидл пощури клиентите
Кадър Б. Китриански, Фб, Parkside (Парксайд) без търгаши
Малко познат, но любопитен продукт от нашумялата марка Парксайд, е пуснат в Лидл.
Снимката предизвика лавина от коментари в социалната мрежа.
Клиент на Лидл показва часовниците от марката "Парксайд".
Любопитно е, че във верижката има нивел.
Цената на часовника е 18,99 лева.
Ето част от коментарите:
Има ли мъжки и женски.
В Габрово на всички на кутиите пише дамски.
Наложих го на ръката беше много малък корпуса?
На всички кутии пише дамски ,ама каишката е прекалено дълга за дамски, посочва клиентът.
Вземи си и запалка да му светиш на часовника.
Най-бързите часовници в света. И при тях кръглият час завършва на .99
Интересно, за чий е нивела?
Нивела е, за да разбереш кога да спреш да пиеш докато работиш. Ако почне да бяга, значи спираш бирата.
Тези неща от ,,Зрънчо" трябва да са безплатни,с рекламна цел.
В Пловдив е пълно с тия часовници, също джапанки, маратонки, суичери, чаши, чадъри и тн..
Продават ли резервни мехурчета за нивелира?
Поне от часовниците да става нещо...
