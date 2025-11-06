реклама

Джан Микеле от "Ергенът" и Габриела заминаха от България

06.11.2025 / 22:00

Кадър Фб

Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" със скандал, Джан-Микеле и Габриела са на почивка в слънчева Италия, научи Plovdiv24.bg от публикация в социалната  мрежа. Щастливите моменти споедели агресивният, но явно влюбен Джан-Микеле.

Въпреки че преди три месеца претърпя инцидент и бе прегазен от тротинетка, Рата изглежда по-щастлив от всякога. Ергенът не обръща внимание на критиките по свой адрес, а с половинката му често се шегуват колко "зле" живее тя с него.

 

