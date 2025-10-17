Джан Микеле от "Ергенът" затвори устите на всички

Кадър Фб

След порой от коментари и критики в социалните мрежи, Джан Микеле Рата от "Ергенът: Любов в рая" реши да даде ясен отговор - но по свой, премерен и философски начин, пише България днес



В профила си той публикува снимка в елегантен черен костюм и с пура в ръка, придружена от силно послание за самоуважение и независимост.



"Ще те критикуват за това, което си, за това, което не си, и за това, което мислят, че си. Независимо колко се опитваш да угодиш, винаги ще има мнения. Затова живей за себе си", написа Джан.

Още в "България Днес".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!