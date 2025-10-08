Джанлука Палиука за полуфинала в САЩ 94: Ако имаше ВАР, България щеше да спечели дузпа

Кадър Catenaccio , Уикипедия

Легендата на италианския футбол – Джанлука Палиука, даде интервю в ефира на Дарик радио по време на събитието FootballNext. Бившият вратар на Сампдория, Интер, Болоня и Асколи призна, че ако е имало ВАР на Световното първенство през 1994 година, националният тим на България сигурно е щял да получи дузпа на 1/2-финала срещу "Скуадра Адзура", на чиято врата пазеше именно Палиука. Той се пошегува, че може би е щял да спаси евентуален 11-метров наказателен удар на Христо Стоичков, предаде Актуално.

„Ако имаше ВАР, сигурно щяха да отсъдят дузпа, но пък може би щях да спася дузпата на Стоичков. За мен ВАР е позитивна промяна във футбола от гледна точка на технологиите. От някои се използва все по-често да предизвикват определени събития на терена. Аз не приемам отсъждането на някои наказателни удари за взаимодействие в наказателното поле, които в миналото щяхме да подминем, но такава е тенденцията“, заяви Палиука.

„Бразилия игра по-добре от нас. Имахме две чисти възможности – на Масаро първото полувреме и на Роберто Баджо през второто. Бразилците обаче играха по-добре от нас, но аз се надявах. И до днес от време на време се будя нощем и си припомням тези моменти със съжаление, че не спечелих“, гласеше коментарът на бившия страж за финала на Мондиал'94.

