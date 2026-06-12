Джартов: Повишават се възможностите за реагиране при бедствия, ще придобием техника

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От пожарна гледна точка ситуацията в страната е спокойна предвид това, че тази година имахме доста снегове през зимния период и сега дъждове. Продължаваме с действията си в следващия пожароопасен сезон да бъдем по-добре подготвени, каза директорът на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов пред журналисти в Ловеч. Посещението му бе по повод представянето на новия директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ комисар Найден Христов.

Главен комисар Джартов посочи, че в последните дни и седмици във фокус са наводненията. „Предвид това, че имаше доста дъждове, включително и за днес прогнозата е за жълт код почти в цялата страна, с изключение на Кюстендил и Перник. Нашите екипи са в готовност“, добави той.

По думите му стъпка по стъпка се повишават възможности за реагиране при бедствия. „В тази връзка реализираме различни проекти, по които придобиваме техника, като най-бързо ще получим такава по проекта на Министерството на труда и социалната политика, програма „Човешки ресурси“. Става дума за доставка на дронове, ранцеви пожарогасители, мултитулове, т.е. подръчни инструменти, с които да можем да реагираме по-добре. Проектът е насочен не само към нас, но и към нашите партньори общините, както и доброволците“, добави главният комисар.

На въпрос за кадровата обезпеченост той каза, че хората никога не са достатъчно, непрекъснато се правят конкурси за нови пожарникари, посочва БТА. „През тази година успяхме да назначим повече от 270 пожарникари. В момента са обявени конкурси за назначаване на още около 200. Те ще бъдат на курс през есента и следващия пожароопасен сезон ще са част от нашите екипи“, заяви Джартов.

Той добави, че се очаква доставка на нови пожарни автомобили, която ще започне в края на тази или началото на следващата година, в зависимост от това изпълнителите как ще се справят с графиците си.

В цялата страна ще бъдат доставени 285 пожарни автомобила.

Редактор "Екип на Петел",

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