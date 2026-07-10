Джъстин Бийбър ще пее на финала на световното

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Канадската попзвезда Джъстин Бийбър ще бъде сред изпълнителите в шоуто на почивката на финала на Световното първенство по футбол, съобщиха от Международната футболна федерация, цитирани от "Нова телевизия". Световното първенство обединява света по начин, по който малко други събития могат, това коментира певецът пред официалния сайт на организацията по повод предстоящото си участие.

Концертът ще бъде посветен на Глобалния образователен фонд на ФИФА в рамките на инициативата за набиране на 100 милиона долара. Тези средства ще бъдат използвани за разширяване на достъпа на деца по света до образование и футбол. От всеки продаден билет за мачовете на шампионата един долар се отделя за фонда, като до момента са събрани над 50 милиона.

С три откривания и рекорден брой отбори започва най-мащабното Световно първенство по футбол в историята

„Благодарен съм, че ще бъда част от шоуто на почивката на финала, защото знам, че то вече помага да се разшири достъпът на деца по света до образование”, допълни Бийбър.

По-рано ФИФА обяви, че в програмата ще участват още американската певица Мадона, колумбийската звезда Шакира и южнокорейската група BTS.

Световното първенство се провежда в САЩ, Канада и Мексико. Финалът е насрочен за 19 юли на стадион „МетЛайф” в Ийст Ръдърфорд, щата Ню Джърси.

Редактор "Екип на Петел",

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