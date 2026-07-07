Джелил Еюбов за спасеното бебе в Русе: Беше посиняло и с увита около врата пъпна връв

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Екип на Спешна помощ - Русе спаси живота на новородено при изключително рисково раждане пред АГ комплекса на Университетската болница „Канев“. Лекарският асистент Джелил Еюбов и шофьорът на линейка Боян Спасов са реагирали светкавично на сигнал за започнало раждане в русенски квартал, като професионалната им намеса е предотвратила фатални последствия за задушаващото се момченце.

Сигналът към Спешна помощ - Русе е подаден от родилка със силни болки и контракции през едва минута-две. Екипът незабавно е транспортирал жената със светлинна и звукова сигнализация към болничното заведение. Същинската драма се е разиграла при самото пристигане пред родилното отделение, когато раждането вече е било в ход.

„Колегата беше направил необходимото, за да продължи родовият процес. В момента, в който майката беше извадена с носилката, бебето се роди“, разказа пред NOVA Боян Спасов. Веднага след това медиците установяват сериозно усложнение – пъпната връв е била увита около врата на бебето, което е затруднявало дишането му.

„Бебето беше посиняло и не можеше да диша нормално. Освободихме пъпната връв и дихателните пътища, което беше най-важното в този момент“, допълва опитният шофьор на линейка, пише dunavmost.com.

За младия лекарски асистент Джелил Еюбов, който работи в системата от година, това е първи подобен случай на терен. По време на целия път той е следял жизнените показатели на майката и се е опитвал да я успокои.

„Адреналинът беше огромен, но успях да запазя спокойствие и да реагирам адекватно. Най-важното беше да запазя самообладание и да държа ситуацията под контрол“, споделя Еюбов.

Неговият колега Боян Спасов има близо три десетилетия стаж зад волана на линейката, а в момента е студент първи курс в специалността „Лекарски асистент“, за да надгради знанията си в сферата. Според него щастливият край се дължи на пълния синхрон между двамата.

„Разбирахме се без думи. Всеки знаеше какво трябва да направи, а майката виждаше, че сме спокойни и уверени, което ѝ помогна да остане спокойна въпреки ситуацията“, обяснява Спасов.

От болницата съобщават, че новороденото момченце тежи 3100 грама и е с ръст 49 сантиметра. Акушерите от лечебното заведение са категорични, че благодарение на навременната и адекватна намеса на екипа на Спешна помощ - Русе, бебето и майката са в напълно добро здравословно състояние.

Редактор "Екип на Петел",

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