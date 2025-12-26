Дженифър Анистън публикува снимки с новия си приятел на Коледа

кадър: Дженифър Анистън, Инстаграм

Дженифър Анистън споделя празнично настроение за първата си Коледа с новото си гадже, хипнотерапевта Джим Къртис. Анистън официално обяви връзката си с Джим в Instagram в началото на ноември, публикувайки черно-бяла снимка, на която го прегръща, с надпис: „Честит рожден ден, любов моя“. Джим, на 50 години, беше забелязан за първи път с актрисата още през юли, докато се наслаждаваха на пътешествие с яхта в Майорка, Испания, заедно с актьора Джейсън Бейтман, съпругата му и приятели, допълва БГНЕС.

„Правят всичко заедно, винаги са заедно и ако се наложи да бъдат разделени, непрекъснато се чуват по телефона. Толкова са страстни, че е невероятно“, сподели източник пред Daily Mail през август.

На 25 декември Анистън зарадва феновете с интимни коледни снимки от дома си в Холивуд – включително сладък момент, в който Джим държи бебе и сияе от щастие. Друга снимка показва актрисата с едно от кучетата си на терасата, наблюдавайки красив залез – тих и празничен момент сред коледните празненства. В друг кадър Дженифър е заснета да спи с маска за очи в уютната, леко разхвърляна всекидневна.

