Джеръми Кларксън обяви, че се бори с рак

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Джереми Кларксън разкри, че има рак.

Бившият водещ на Top Gear сподели диагнозата в последните епизоди на петия сезон на „Фермата на Кларксън“, чиято премиера беше излъчена за една нощ по Amazon Prime Video, цитира Скай нюз.

Шоуто документира земеделските му занимания във фермата му в Оксфордшир. Той предупреди феновете си в Instagram, че последните епизоди ще бъдат „трудни за гледане“.

„Те са наистина, наистина трудни“, каза той във видеоклип, публикуван във вторник вечерта .

Кларксън разкрива новината на колегите си Чарли Айърланд и Кейлъб Купър, казвайки, че ги познава от май.

66-годишният мъж описва болестта като „агресивна“, но казва, че е в „наистина ранен стадий“.

По-късно предаването преминава към Кларксън в болницата, където той казва, че „част от лечението се е объркало“.

„Ще остана тук за малко“, казва той. „Не знам какво ще се случи.“

Той добавя: „Ако всичко това е успешно, ще се видим за шести сезон. А ако не е, няма. Пазете се всички.“

Редактор "Екип на Петел",

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