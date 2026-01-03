реклама

Джей Ди Ванс: Мадуро игнорира няколко наши предложения за споразумение, сега ще си върнем откраднатия петрол

03.01.2026 / 17:18 1

Кадър Youtube

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Венецуела е игнорирала няколко предложения от страна на САЩ за постигане на споразумение, предаде Франс прес, цитирана от novini.bg.

Доналд Тръмп е предложил на Николас Мадуро „няколко изхода“, но „трафикът на наркотици трябва да престане, а откраднатият петрол трябва да бъде върнат на САЩ“, написа той в платформата X.

„Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живеете в дворец в Каракас“, добави американският вицепрезидент.

1
0
Off Road (преди 2 минути)
Рейтинг: 50465 | Одобрение: 11750
Ма разбира се, че ви го откраднаха. Той си е вашият! Благодаря ти Боже, че няма петрол тъдява. Само злато, ама ние го върнахме на когото трябва. На чисто сме.

