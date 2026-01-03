Джей Ди Ванс: Мадуро игнорира няколко наши предложения за споразумение, сега ще си върнем откраднатия петрол

Кадър Youtube

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Венецуела е игнорирала няколко предложения от страна на САЩ за постигане на споразумение, предаде Франс прес, цитирана от novini.bg.

Доналд Тръмп е предложил на Николас Мадуро „няколко изхода“, но „трафикът на наркотици трябва да престане, а откраднатият петрол трябва да бъде върнат на САЩ“, написа той в платформата X.

„Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живеете в дворец в Каракас“, добави американският вицепрезидент.

