Джей Ди Ванс: Русия направи отстъпки относно войната в Украйна

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс отхвърли твърденията, че Москва бави потенциално мирно споразумение за Украйна, заявявайки, че Русия е направила „значителни отстъпки“ пред Доналд Тръмп по отношение на исканията си за прекратяване на войната.

В предварително записано интервю, излъчено днес, Ванс настоя, че Тръмп, който се срещна с руския си колега Владимир Путин този месец на срещата на върха в Аляска, се е ангажирал с „много агресивна, много енергична дипломация“ както с Москва, така и с Киев, в опит да намери компромисно решение, което да спре убийствата.

Тръмп се застъпва за двустранна среща между украинския и руския президент, но двете страни се обвиняват взаимно, че не искат преговорите да се осъществят, предаде АФП.

И докато руският външен министър Сергей Лавров обвини западните страни, че се опитват да „блокират“ мирните преговори, Ванс предложи по-примирителен подход към дългогодишния противник на Вашингтон, твърдейки, че Русия не манипулира Тръмп.

„Мисля, че руснаците направиха значителни отстъпки пред президента Тръмп за първи път от три години и половина насам, откакто трае този конфликт. Всъщност те са готови да проявят гъвкавост по отношение на някои от основните си искания“, каза Ванс в токшоуто на Ен Би Си Meet the Press with Kristen Welker.

Американският вицепрезидент посочи, че Москва е признала „че Украйна ще има териториална цялост след войната“ – въпреки че той не се спря на въпроса дали след войната Украйна ще има границите, които е имала преди инвазията на Москва.

Той също така изтъкна, че Русия „е признала, че няма да може да установи марионетен режим в Киев“.

„Отново, дали са направили всички отстъпки? Разбира се, че не, но ние постигаме напредък“, отбеляза Ванс, пише БГНЕС.

Той подчерта, че Вашингтон ще продължи да играе активна роля в осигуряването на гаранции за сигурността на Украйна, но настоя, че „президентът е бил много ясен: няма да има военни сили на територията на Украйна“.

В същото предаване един от основните критици на Тръмп от Демократическата партия, американският сенатор Адам Шиф от Калифорния, описа срещата на върха между Тръмп и Путин като провал, който позволи на руския лидер да си тръгне без примирие и с намален риск от санкции.

„Така че те успешно го заблудиха“, каза Шиф и добави, че мирните преговори са „застинали“.

Демократът също така разкритикува неотдавнашното бомбардиране от Русия на фабрика, собственост на САЩ в Украйна, като провокативно и „агресивно“ действие срещу Тръмп, който не изрази особено възмущение от инцидента, освен да каже, че „не е доволен“.

Лавров, говорейки в същото предаване, накратко коментира атаката. Той заяви, че някои критици са „наистина наивни“, ако смятат, че такава фабрика не е била свързана с военните действия на Украйна.

