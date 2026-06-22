Джей Ди Ванс: САЩ ще гарантират, че всяко освобождаване на ирански активи няма да е за финансиране на тероризъм

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САЩ ще гарантират при всяко освобождаване на иранските активи, че те няма да се използват за финансиране на “тероризма”, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, цитиран от Франс прес, като обясни, че зетят на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е предложил механизъм за мониторинг.

Въпросът с иранските активи “не е с висок приоритет за нас” по време на преговорите между Техеран и Вашингтон, но САЩ искаха „да въведат механизъм, който - в случай че някога размразим иранските активи - би гарантирал, че тези ирански пари са в полза на иранския народ и не се използват за финансиране на тероризъм“, каза Джей Ди Ванс пред репортери.

Размразяването на иранските активи е част от меморандума за разбирателство между Иран и САЩ, подписан миналата седмица, според който иранските средства и активи, които са замразени или подлежат на ограничения, ще бъдат напълно достъпни и използваеми след прилагането на това споразумение, посочва БТА.

След подписването на рамковото споразумение Вашингтон и Техеран започнаха вчера в Швейцария преговори, на които присъства Джаред Къшнър. Целта е постигане на окончателно споразумение за край на конфликта в Близкия изток, който започна с израелско-американските удари срещу Иран на 28 февруари.

Джей Ди Ванс обясни, че зетят на Тръмп е предложил “много интересно решение, включващо Катар”, позволявайки на Катар и на САЩ да “имат думата” за всяко потенциално освобождаване на ирански активи.

“А тези пари след това може да бъдат използвани за купуване на американски соя, царевица и пшеница в полза на иранския народ”, увери той.

Иран е обект на американски санкции от десетилетия, които навредиха на икономиката му и пречат на международните трансакции на Техеран.

Чуждестранните активи на страната са замразени след Ислямската революция от 1979 г.

Редактор "Екип на Петел",

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