Джей Ди Ванс определи преговорите в Швейцария между САЩ и Иран като повратна точка

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Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че преговорите между делегации на неговата страна и на Иран са повратна точка и на тях двете страни биха могли да решат да започнат на чисто или да се върнат към стария начин, предаде Асошиейтед прес.

Ванс каза, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал за „ново начало“, за да се трансформират отношенията между САЩ и Иран, и че техническите преговори, които започнаха в Швейцария, ще позволят на двете страни да седнат заедно и да работят за решаване на проблемите, допълва Ройтерс.

Ванс определи днешната среща между делегации на Иран и САЩ, провеждана в швейцарския курорт Бюргенщок с посредничеството на Катар и на Пакистан, като „историческа“, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

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