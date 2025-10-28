Джей Ди Ванс с подробности за Газа

Кадър Youtube

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че прекратяването на огъня в Газа се спазва, съобщи Reuters.

"Прекратяването на огъня се спазва. Това не означава, че няма да има малки сблъсъци тук-там", каза той.

"Знаем, че "Хамас" или някой друг в Газа е нападнал израелски войник. Очакваме, че израелците ще отговорят, но мисля, че мирът, постигнат от президента, ще се запази въпреки това", продължи Ванс, цитиран от Bulgaria ON AIR.

Въздушните удари на Израел тази нощ са насочени към няколко части на анклава – включително двора на болницата ал-Шифа, квартал Сабра южно от град Газа, както и части от Хан Юнис и Дейр ал-Бала.

Жертвите се увеличават

Най-тежките удари изглежда са били насочени към град Газа – според свидетелски доклади.

Гражданската защита на Газа съобщава за най-малко седем убити до момента.

"Хамас" отрече отговорност за нападението срещу израелски войници в Рафах във вторник.

Групата заявява, че остава ангажирана към сделката за прекратяване на огъня и добавя, че няма връзка с нападението, което предизвика бързи израелски удари в целия сектор Газа.

