Джей Ди Ванс внимателно изгражда стратегията си за кандидат-президент на САЩ през 2028 г.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс планира активна кампания в навечерието на междинните избори през 2026 г., като съчетава лоялност към президента Доналд Тръмп с внимателно изграждане на собствен национален профил преди очаквана президентска кандидатура през 2028 г.

Стратегията му цели да укрепи позициите на Републиканската партия, без да засенчва доминиращата роля на Тръмп, пише Axios.

Според негови съветници, основният приоритет на Ванс остава подкрепата за дневния ред на Белия дом и успехът на републиканците на междинните избори. Въпреки това, съюзници извън официалния му екип описват по-широк план, чрез който резултатите от 2026 г. да се превърнат в трамплин за 2028 г.

Ключов елемент в тази стратегия е демонстрираната безусловна лоялност към Тръмп - фактор, който се смята за решаващ за получаване на бъдеща подкрепа от страна на президента и неговото ядро от избиратели.

Ванс съзнателно избягва да се въвлича във вътрешните конфликти в лагера на MAGA, където популярни консервативни инфлуенсъри водят ожесточени спорове по теми като антисемитизма и външната политика. По време на изява на AmericaFest на Turning Point USA той призова за прекратяване на "саморазрушителните тестове за чистота" и се представи като фигура, търсеща единство, а не разделение. Според близки до него републиканци, всяко заемане на страна в тези конфликти би било стратегическа грешка години преди първичните избори.

Паралелно с това Ванс активно работи за укрепване на финансовата си база, посочва novini.bg. Като председател по финансирането на Републиканския национален комитет той изгражда отношения с водещи донори в цялата страна.

Макар да разполага със силни връзки в Силициевата долина, той се стреми да разшири подкрепата си сред традиционните републикански спонсори, като по този начин ограничи финансовите възможности на потенциални съперници като сенаторите Тед Круз и Джош Хоули.

Очаква се вицепрезидентът да бъде сред най-активните лица на партията по време на кампанията през 2026 г., подкрепяйки кандидати в ключови щати. Това ще му помогне да изгради мрежа от местни съюзници, да натрупа политически капитал и да усъвършенства уменията си пред избирателите. Успехът на републиканците в междинните избори би укрепил позициите на администрацията и би дал на Ванс допълнителен кредит като ключов играч.

В очакване на бъдещи атаки от вътрешнопартийни конкуренти, Ванс избира да не влиза в директни сблъсъци. Вместо това той разчита на подкрепата на влиятелни консервативни фигури в социалните мрежи, сред които Доналд Тръмп-младши и Джак Пособиец, които отдавна са в неговия лагер. Според хора, запознати с мисленето му, този подход цели да запази авторитета му и да го представи като обединяваща фигура в партията.

От офиса на вицепрезидента подчертават, че фокусът му остава върху изпълнението на обещанията на администрацията - сигурни граници, по-ниски цени и по-безопасни общности. В новата година Ванс ще продължи да пътува из страната и да води кампания рамо до рамо с републиканците, опитвайки се да превърне успеха на междинните избори в основа за следващата фаза от политическата си кариера.

