Джейми Делгадо отново ще бъде в щаба на Григор Димитров

Снимка: Булфото, архив

Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо, съобщават британските медии във вторник. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрия български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025 г., след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър.

Сега Дрейпър е решил да бъде под ръководството на Анди Мъри за предстоящия сезон на трева.

49-годишният британец Джейми Делгадо е смятан за специалиста, който възроди кариерата на Григор Димитров, отбелязва БТА. Под негово ръководство българинът изигра някои от най-силните си мачове, когато беше на 33 години.

