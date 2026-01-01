Джеймс Йоловски: 95% от банкоматите вече работят с евро

кадър бТВ

Въвеждането на еврото в България премина през своята техническа кулминация в първите часове на 1 януари 2026 година. Банковият сектор е инвестирал над 200 милиона евро в подготовката за прехода, която е продължила повече от две години, заяви Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.

"Колегите работиха активно, за да се случи безпроблемният и плавен преход, за да може още от първите минути на 2026 година да можем да изтеглим евро от банкоматите и да плащаме с карта", каза Йоловски в ефира на bTV.

Според официалните данни, за по-малко от три часа 95 процента от банкоматната мрежа в страната е била успешно заредена с евробанкноти. Към момента тегленето на новата валута е възможно в почти цялата страна, като изключенията са предимно единични устройства с технически затруднения.

Йоловски направи паралел с опита на Хърватия, като отбеляза, че темпът на извличане на левовете от обращение у нас следва аналогичен модел. Въпреки логистичния успех, икономическата цена на прехода за банковия сектор остава значителна, възлизайки на стотици милиони евро.

Срокове за обмяна на левове

За гражданите, които все още разполагат с налични левове, е предвиден гратисен период. До края на юни 2026 година обмяната на старата валута ще се извършва без такси в Българската народна банка, търговските банки и клоновете на "Български пощи".

До края на месец януари левът и еврото ще се използват едновременно като законно платежно средство, но търговците са задължени да връщат рестото в новата европейска валута.

