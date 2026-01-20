Джеймс Йоловски: Невъзможно е банкомат да ви пусне фалшиво евро

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Трите канала, които са уредени в Закона за въвеждане на еврото, а именно – търговските банки, клоновете на Български пощи и БНБ, са абсолютно гарантирани и сигурни и няма никакъв риск чрез някой от тях у нас да се окаже фалшива евробанкнота. Така че при теглене от банкомат хората не бива да се притесняват, че някоя от банкнотите може да се окаже неистинска.

Това коментира пред Нова тв Джеймс Йоловски, гл. секретар на Асоциацията на банките в България.

Поводът за притесненията на хората са не само заради зачестилите фалшиви пари, заради закона, според който никой няма да ти възстанови сумата, ако попаднеш на фалшиво евро, а и защото вече има случаи, в които някои магазини не приемат 200-еврова банкнота от страх.

Тук въпросът е и малко психологически, тъй като 200 евро са почти 400 лева и нейната стойност е много по-висока. Ако съображенията са, че банкнотата е фалшива и затова в магазина не я вземат, то има специална техника на достъпни цени, с които всеки търговец може да се снабди. Но 200 евро са банкнота, която си е съвсем нормално платежно средство и няма основание да се отказва на клиента. Все пак е хубаво да имаме предвид, че тази банкнота е с висока стойност и следва да се използва при разплащане с по-високи суми, коментира той.

Препоръчвам на хората да отложат малко обмяната на монетите. Без такса те могат да се обменят до края на юни. За случая с човека, който имаше желание да обмени 266 000 монети н а обща стойност 169 000 лева, знам. Той предварително се е свързал с банката и е обяснил какво иска и оттам са го насочили към един специален касов център, в който има монетоброячи, разказа той.

Броенето на неговите монети е продължило 6 часа. Случаят е от София, посочи той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!