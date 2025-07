Джейсън Момоа влиза в епичната нова историческа драма

фото: Gage Skidmore, Уикипедия

Джейсън Момоа канализира хавайския си произход за епичната нова историческа драма Chief of War. Създаден съвместно от Томас Па'а Сибет и 45-годишния актьор, който също така е сценарист и изпълнителен продуцент на проекта, сериалът, който ще включва 12 епизода, е базиран на истински събития, свързани с обединението на Хавайските острови, докато те са изправени пред колонизация от Запада в края на 18 век.

В първия трейлър, пуснат от стрийминг платформата, Момоа води сагата като Ка'иана, почитан воин и свиреп защитник на родните си земи, известен от другите като „първият от нашия народ“, предаде Нова тв.

„Те ще дойдат скоро“, казва той, визирайки пристигането на белите мъже, преди да предупреди: „Ако този остров бъде разделен, това кралство ще падне.“

Триминутният, изпълнен с екшън трейлър показва какво е заложено на карта за коренното население и буйните, недокоснати острови, докато те се справят с вътрешни конфликти, както и с предстоящата заплаха от заселване.

„Ще ни е нужен той, за да се изправим пред проблемите, които ни очакват“, казва Ка'ахуману (Лусиан Бюканън), която се оказва въвлечена в разгръщащата се сага, преди Ка'иана да завърши трейлъра с думите: „Утре ще се изправим срещу богове и хора, за да изградим кралство. Каквото и да се случи с мен, това е твоят дом.“

Chief of War „е проект, посветен на страстта на създателите Момоа и Сибет, които споделят местното хавайско наследство", посочва продуцентската къща. Сибет е и сценарист на филма за супергероите на актьора Aquaman and the Lost Kingdom.

Сериалът е „разказан от гледна точка на коренното население“, а актьорският състав е "предимно полинезийски“.

В допълнение към Момоа и 31-годишния Бюканън, в продукцията участват още Темуера Морисън (The Book of Boba Fett), Клиф Къртис (Fear the Walking Dead) и други.

Сериалът е най-новият проект на Момоа стрийминг платформата след See - дистопичния научнофантастичен епос, който се излъчваше три сезона от 2019 до 2022 г.

Chief of War излиза на екран на 1 август.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!