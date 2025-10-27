Джигит фучи с 248 км/ч на „Тракия“

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

38 684 нарушения на средната скорост показаха данните на Националната тол система. 15 шофьори са засечени да карат със средна скорост над 200 км/ч, голяма част от тях са по магистрала „Тракия“.

Рекордьорът е минал със средна скорост 248 км/ч, а на същия пътен участък са засечени шофьори с 223 и 222 км/ч средна скорост.

Любопитно е, че във вчерашното състезание на Формула 1 средната скорост на победителя Ландо Норис бе 257 км/ч.

21 октомври малко след полунощ. Тогава автомобил е засечен да се движи по магистрала „Тракия“ със средна скорост от 248 км/ч, като разликата с тази на Норис е 9 км.

Видяхте Ландо Норис, който зае първото място с 257,71 км/ч. Тоест, зрителите могат да си представят какви мотиви трябва да има един човек, за да възприема пътя като писта за Формула 1 - ето на тази отсечка около Радиново, където асфалтът е нов и участъкът е ремонтиран. Това обаче не дава основание на водачите да си представят, че участват в състезание от най-високия клас, заяви за бТВ инж. Олег Асенов, директор на „Националното тол управление“.

Скоростните рекорди в отсечката между отбивките за Цалапица и Радиново не изненадват никой. Шофьорите казват: Правият ремонтиран път предразполага към адреналин и по-малко мислене.

