Джихадисти отвлякоха 37 ученици в Нигерия

Пекселс

Джихадисти нападнаха вчера училище в Нигерия и отвлякоха 37 ученици по време на изпита за дипломирането им, сочи разпространен днес списък от местните власти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Атаката вчера сутринта е извършена от джихадисти от групировката "Ислямска държава в Западна Африка", които щурмуваха средно училище в град Ласа, в окръг Аскира Уба и убиха трима души, включително войник и учител, съобщи нигерийската армия, която първоначално обяви, че властите са спасили 10 от отвлечените ученици и че само един се води за изчезнал.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!