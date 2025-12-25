Джими Кимъл: Заглушаването на гласа на критиците е нещо, което се случва в страни като Русия, Северна Корея или в Лос Анджелис

Кадър Варайъти

Американският хуморист Джими Кимъл, чиято емисия за кратко беше прекратена през септември, заяви, че 2025 г., "е била от гледна точка на фашизма една много добра година в САЩ", предадоха световните агенции.

Това изказване Кимъл направи по време на така нареченото алтернативно коледно послание, излъчвано по британската телевизия „Ченъл 4“, допълва БТА.

Традицията се спазва от 1993 г. и алтернативното коледно послание е обичайно по-хумористична версия на класически коледни послания.

Тази година Кимъл беше избран за голямата звезда на това алтернативно послание. Неговата програма в САЩ беше преустановена за кратко през септември, след като той обвини американската десница, че експлоатира убийството на протръмписткия инфлуенсър Чарли Кърк.

Днес в алтернативното коледно послание Кимъл заяви на британците, че не знае какво се случва в страната им, но знае какво се случва в САЩ и после добави, че "от гледна точна на фашизма изминалата година е била много добра".

Той добави, че тиранията просперира в САЩ, а после припомни как е бил свален временно от ефир.

"Заглушаването на гласа на критиците е нещо, което се случва в страни като Русия, Северна Корея или в Лос Анджелис, но не и във Великобритания“, иронизира Кимъл, а после предупреди британците, че „нещата се развиват прекалено бързо“.

Кимъл заяви също така, че президентът на САЩ, който той нарече „крал Дони Осми“, сравнявайки го по този начин с крал Хенри Осми, е изгубил. По този начин той искаше да каже, че след като беше отстранен временно от ефир, той беше върнат след отправени критики срещу неговата медия за цензура, а сега договорът на неговото предаване беше удължен до средата на 2027 г.

Кимъл призова британците да не изоставят американците. „Преживяваме труден период сега, но ще излезем от него“, заяви той.

„В момента тук, в САЩ, ние буквално и в преносен смисъл разрушаваме структурите на нашата демокрация – от свободата на медиите до науката, медицината, независимостта на съдебната система и Белия дом“, каза Кимъл, визирайки разрушаването на източното крило на Белия дом. „Ние сме в пълен хаос и знаем, че това засяга и вас и просто исках да ви се извиня“, добави той.

През годините алтернативните коледни послания на „Ченъл 4“ са били отправяни от комедианта Стивън Фрай или от разобличителя Едуар Сноудън.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!