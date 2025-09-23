Джими Кимъл се завръща в ефир още днес

кадъри YouTube/Jimmy Kimmel Live

Късното вечерно токшоу на Джими Кимъл, което беше внезапно свалено от ефир миналата седмица, след като американското правителство заплаши телевизионните оператори, ще се завърне на 23 септември. Това обяви Disney, предаде АФП.

Внезапното спиране на шоуто от Ей Би Си, собственост на Disney, дойде след консервативни оплаквания относно коментарите на Кимъл след стрелбата срещу християнския активист Чарли Кърк.

„Миналата сряда (17 септември) взехме решението да спрем продукцията на шоуто, за да не нажежаваме още повече напрегнатата ситуация в този емоционален момент за нашата страна. Взехме това решение, защото смятахме, че някои от коментарите бяха в неподходящо време и следователно безчувствени. През последните дни проведохме задълбочени разговори с Джими Кимъл и след тях стигнахме до решението шоуто да се върне във вторник (на 23 септември)“, съобщи Disney, цитирани от БГНЕС.

Внезапното изчезване на Кимъл от ефира, очевидно след натиск от страна на правителството върху телевизионните оператори, които разпространяват Ей Би Си, предизвика гняв в либерална Америка. Критици заявиха, че Кимъл е бил набелязан, защото често критикува президента Доналд Тръмп.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!