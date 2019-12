Джино си купи къща в София, в която заживя с Кристиана

Нашият пръв дом заедно! ✨ ...with my baby❤️ @kristiana.d.kaneva and my sweet 🐶 ThinkerBell 🧚🏿‍♀️

A post shared by Gino B & Kristiana K (@gino_b_and_kristiana_k) on Dec 5, 2019 at 12:08pm PST