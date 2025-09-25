Джип, моторна лодка и три коли изгоряха при пожар край Стара Загора

снимка Булфото

Джип, моторна лодка и 3 коли изгоряха при пожар в старозагорско село. Това съобщиха от ОДМВР-Стара Загора. В сряда в 12:25 ч. във Второ РУ-Стара Загора, е получен сигнал, че в двор на къща в с.Еленино е възникнал пожар.

На място са изпратени екипи на пожарната и полицията. Установено е, че в резултат на възникналия пожар, са частично изгорели 3 леки автомобила, един джип, и моторна лодка - всички собственост на 53-годишен мъж.



Работата по случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство, предаде Фокус.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!