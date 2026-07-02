Джип на Гранична полиция с полицаи и куче се обърна на АМ "Струма"

снимка: МВР, илюстративна

Джип на Гранична полиция се обърна на АМ "Струма" при пътен възел "Бинека", съобщиха от Областната дирекция на полицията-Кюстендил. Няма пострадали, с полицаите е пътувало и служебно куче.

Инцидентът е станал около 13.00 часа в сряда, предаде БНР.

Водачът на специализиран автомобил "Тойота" при напускане на АМ "Струма" и навлизане в Дупница е загубил контрол над автомобила, ударил се е в мантинела и се е преобърнал в затревената площ. Няма пострадали хора, нанесени са материални щети. Тестът за употреба на алкохол и наркотични вещества на водача е отрицателен.

Следствено дело е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата. Причина за произшествието най-вероятно е мократа настилка, по това време в района е валял проливен дъжд автомобилът е поднесъл, скъсал е предпазната мантинела и се е преобърнал.

Редактор "Екип на Петел",

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