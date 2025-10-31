реклама

Джип помете кола и се вряза в уличен стълб в центъра на Пловдив

31.10.2025 / 10:03 0

Снимка: Булфото

Джип удари кола, вряза се в уличен стълб и спря до пешеходна пътека в центъра на Пловдив, съобщава БНТ.

Инцидентът е станал тази нощ, около 3 ч., посочиха от полицията. 

Няма пострадали хора, само материални щети.

Шофьорът на джипа е задържан във Второ Районно управление на МВР.

Причините за инцидента се изясняват. Кръстовището, на което е станала катастрофата - бул. "Руски" и ул. "Гладстон", е изключително натоварено през деня.

 

