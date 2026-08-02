Джип прегази мъж на офроуд състезание край Смолян, хеликоптер го транспортира към Пловдив

Снимка: Булфото

Джип премина върху мъж на офроуд състезание край Смолян, хеликоптер го транспортира към Пловдив. Това съобщи за Фокус ст. комисар Костадин Пачеджиев – директор на Областна дирекция на МВР – Смолян. Инцидентът е станал днес по обяд в района на смолянското село Горово.

Джипът е излязъл извън трасето и е прегазил 64-годишният мъж. Той е бил зрител на състезанието, а синът му е участвал в него, обясни директорът на полицията. "Състезанието се е провеждало в частен имот и не е охраняване от органите на реда. Ние само сме уведомени за провеждането му. Линейка е транспортирала пострадалият до болницата в Смолян“, поясни старши комисар Пачеджиев.

Мъжът е с множество травми вследствие на инцидента, каза за ФОКУС д-р Красимир Събев – началник на ОАИЛ в Смолянската болница. "Той има счупени серия от ребра и гръден капак, гръдна кост, шиен и лумбален прешлен, спукан бял дроб, счупени пубисна и тазова кост. Беше адекватен и в съзнание, когато го докараха, но заради сериозността на състоянието му и политравмите е интубиран“, уточни д-р Събев. Той допълни, че хеликоптерът го транспортира в УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

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