реклама

Джип се заби в подлеза до Катедралата във Варна

15.02.2026 / 08:00 0

снимка: М.Б. Виждам те КАТ - град Варна

Сериозен инцидент тази нощ във Варна. 

В малките часове джип се е озовал на пешходната зона в района на Катедралата и се е забил в подлеза до храма. 

За това сигнализират очевидци. 

По първоначални данни шофьорът на луксозното возило е катастрофирал.

На този етап няма данни за пострадали при инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама