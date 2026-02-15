Джип се заби в подлеза до Катедралата във Варна

снимка: М.Б. Виждам те КАТ - град Варна

Сериозен инцидент тази нощ във Варна.

В малките часове джип се е озовал на пешходната зона в района на Катедралата и се е забил в подлеза до храма.

За това сигнализират очевидци.

По първоначални данни шофьорът на луксозното возило е катастрофирал.

На този етап няма данни за пострадали при инцидента.

