Джип се заби в подлеза до Катедралата във Варна
15.02.2026 / 08:00 0
снимка: М.Б. Виждам те КАТ - град Варна
Сериозен инцидент тази нощ във Варна.
В малките часове джип се е озовал на пешходната зона в района на Катедралата и се е забил в подлеза до храма.
За това сигнализират очевидци.
По първоначални данни шофьорът на луксозното возило е катастрофирал.
На този етап няма данни за пострадали при инцидента.
