Джо Байдън празнува рожден ден

Днес известни личности от България и света празнуват рождени дни. Сред тях е и новият президент на САЩ Джо Байдън, който навършва 78 години.

Повод да почерпят имат:

У нас:

Венцислав Станков, председател на Сдружение "Национален синдикат на пожарникарите и спасителите Огнеборец"

Весела Нейнски, позната на публиката като оперна, джаз и поп изпълнителка, актриса и със заниманията си с алтернативна медицина и хипнотерапия. През 2018 г. имаше участие в Биг Брадър, а през тази година бе жури на няколко конкурса за красота

Димитър Станчев, оперен певец, бас, част от трупата на Софийската опера и балет. Репертоарът му включва над 60 централни басови роли, между които: Филип ІІ - „Дон Карлос”, Княз Гремин – „Евгени Онегин”, Де Силва – „Ернани”, Мефистофел – „Фауст”, Пимен и Варлаам – „Борис Годунов” и др.

О.з.ген. Кирил Радев, бивш директор на НСБОП

Николай Банков, вратар на ПФК Арда, бивш играч на Спартак (Варна), Миньор (Перник), Хасково, Пирин (Благоевград), Добруджа и Локомотив (Горна Оряховица) и полския Рух (Хожув)

Светла Петрова (на снимката), журналистка

Станко Нацев, писател и журналист, автор на разкази, есета, пътеписи, хайку и литературна критика

По света:

Андреа Райзбъро, британска актриса. Помним я от наградения с 4 награди „Оскар“ филм „Бърдмен“ и в главни роли като Виктория от „Забвение“ и Колет МакВей от „Танцьор със сенките“

Анджелика Бриджес, световно известна с ролята си на Тейлър Уолш в „Спасители на плажа”

Барбара Хендрикс, оперна певица (сопран), с повече от 40-годишна кариера, пяла по всички основни оперни сцени, включително Парижката опера, Метрополитанската опера в Ню Йорк, Ковънт Гардън в Лондон и Ла Скала в Милано. С разнообразен репертоар, вариращ от лирична музика до блус и евангелски песни. Родена е в САЩ, понастоящем гражданин на Швеция

Бо Дерек, американска актриса, модел и продуцент, най-известна с филма „10“, който ѝ носи моментална популярност и я прави секс символ. Днес тя е активист за правата на животните и наскоро представи Bo Derek Pet Care, продуктова линия за кучета, включваща шампоан, балсам и измиване на муцуната

Джо Байдън, американски политик, вицепрезидент на САЩ в администрацията на Барак Обама в периода 2009 – 2017

Джо Уолш, американски певец, китарист, автор на песни. В кариерата си от повече от четиридесет години е член на пет успешни рок групи, като най-известната е Ийгълс. През 2011 г. Rolling Stone го поставя на номер 54 в списъка си с "100 най-велики китаристи на всички времена Джон Болтън, американски политик и дипломат. Бил е посланик на САЩ в ООН (2005 – 2006)

Кони Талбот, британска певица, дете-чудо, стигнало до финала на първото издание на Britains Got Talent през 2007 г. само на шест години и омагьосало публиката и журито с изпълнението на Somewhere over the rainbow (Някъде над дъгата).Днес има зад гърба си 4 издадени албума и собствен канал в Ютуб и продължава да създава нови песни

Минг-На Уен, американска актриса, родена в Макао. Добре известна е благодарение на озвучаването на главната героиня на анимационния «Мулан»

Надин Веласкес, американска актриса и модел, пише Блиц.

