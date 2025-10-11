Кадър Youtube

Бившият държавен глава на САЩ Джо Байдън се подлага на лъчетерапия за лечение на рак, съобщи днес негов говорител, цитиран от Ройтерс.

„Като част от плана за лечение на рака на простатата президентът Байдън в момента преминава през лъчетерапия и хормонално лечение“, заяви говорителят.

През септември бившият държавен глава, който ще навърши 83 години следващия месец, претърпя операция по метода на Моос за отстраняване на ракови клетки от кожата. През ноември 2021 г. от дебелото му черво бе отстранен полип, който представлява доброкачествено, но потенциално предраково образувание.

Възрастта и здравето на Байдън бяха повтаряща се тема по време на управлението му и последната президентска надпревара в САЩ, припомня БТА. Много от политическите му опоненти поставиха под въпрос умствените му способности, а коментарите им засилиха обществения фокус върху благосъстоянието му.

