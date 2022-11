Джо и Джил Байдън посрещнаха малчугани в Белия дом за Хелоин

Кадър Нова тв

И в Белия дом празнуваха Хелоуин.

Президентът Джо Байдън и първата дама Джил Байдън посрещнаха малчугани в Белия дом за Хелоуин, като за първи път от встъпването в длъжност бяха домакини на тържеството за празника, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съпрузите Байдън, към които се присъединиха членове на семейството им, сред които дъщеря им Наоми, се срещнаха за кратко с децата, раздадоха им бонбони, помахаха им и отправиха към тях насърчителни думи.

Джо Байдън, който на Хелоуин миналата година беше в Европа, остана особено доволен от малчуган, облечен като пакет с картофен чипс, и позира за снимка с друг малък гост с костюм на Баз Светлинна година - герой от франчайза "Играта на играчките" на "Дисни" и "Пиксар".

Лакомства раздаваха и представители на министерствата на образованието и транспорта, НАСА, тайните служби, пожарната команда и персонала на Белия дом и други.

Герои на "Дисни" като Док Макплюшинс и Вампирина и персонажи от "Междузвездни войни" като Дарт Ведър и щурмоваците се разходиха из Белия дом по време на празненството за Хелоуин.

Южният портик на официалната резиденция на президента беше украсен с есенни цветове, тикви, различни нюанси на сезона, а песни като "Ring of Fire," "Psycho" and "Hall of the Mountain King" създаваха настроение.

Хелоуин се празнува в Белия дом от средата на 20-и век.

