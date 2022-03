Джоан Роулинг насмете Путин, че я ползва за пропаганда срещу Запада: Убиваш мирни жители и тровиш политическите си опоненти

Кадър Даниел Орген

Известната писателка отговори на скорошно изказване на руския президент

Джоан Роулинг отговори остро на Владимир Путин за репликата му, че тя принадлежи към така наречената култура на отхвърлянето. Британската авторка разкритикува руския президент в Туитър, предаде Пловдив Прес.

„С критика към западната култура на отхвърлянето е по-добре да не се занимава някой, който сега убива мирни жители заради съпротивата им или този, който затваря и трови своите политически опоненти“, написа Роулинг, визирайки руския опозиционен лидер Навални.

Така писателката коментира изявлението на Путин при среща с лауреати на президентски награди за млади културни дейци, по време на която той каза:



„Наскоро отхвърлиха детската писателка Дж. К. Роулинг, заради това, че е автор на книги, продадени в стотици милиони копия по целия свят, но не можа да угоди на феновете на така наречените джендър свободи“.

Казаното от Путин има връзка с това, че през 2020-а, Джоан Роулинг написа отворено писмо, в което изрази неодобрение към новопоявилия се обществен феномен на Запад, наречен „култура на отхвърлянето“.

По-рано бе съобщено, че авторката на „Хари Потър“ е дарила един милион паунда за децата на Украйна.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkraine https://t.co/aNItgc5aiW