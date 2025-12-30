Джокович: Моите кумири като малък бяха Пийт Сампрас, Коби Брайънт и Алберто Томба

Кадър Ютуб Новак Джокович

Носителят на 24 титли от турнири от Големия шлем Новак Джокович разкри кои са спортните му кумири от детството.



"Моите кумири като малък бяха Пийт Сампрас, Коби Брайънт и Алберто Томба – заяви Ноле на връчването на наградите Globe Soccer Award, цитиран от топ журналиста Николо Скира. – Те бяха най-великите в своите спортове. Бях им огромен фен. Ако не бях станал тенисист, с какво щях да се занимавам? Като дете много обичах да играя футбол...“



Както е известно, на 28 декември Джокович получи от ръцете на португалската футболна звезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо наградата "Спортист на годината“ от отличията Globe Soccer Award, припомня Фокус. Церемонията се проведе в Дубай.

