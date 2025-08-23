Джокович: Сърбия е пред гражданска война

Кадър Туитър

Тенис звездата изрази дълбоко безпокойство за ситуацията в родината си по време на пресконференция на US Open

Световният тенис номер 7 Новак Джокович направи драматично изявление за политическата ситуация в Сърбия, като заяви, че страната е "на ръба на гражданска война". Изявлението беше направено по време на пресконференция вчера вечерта на Откритото първенство на САЩ по тенис, съобщава БТА, позовавайки се на електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини".

"Има сериозна ескалация, ние буквално сме на ръба на гражданска война. Надявам се, че ситуацията ще се успокои малко, но няма индикации за това", каза обезпокоеният тенисист.

Джокович подчерта, че напрежението в страната е толкова сериозно, че е превърнало спорта във второстепенна грижа за много от сръбските граждани. Това се отразява и на неговата кариера, тъй като общата атмосфера в родината му влияе върху концентрацията и мотивацията му.

Преместване на турнира в Гърция

24-кратният шампион от Големия шлем коментира и решението за преместването на ATP турнира, който първоначално трябваше да се проведе в Белград. Надпреварата ще се състои от 2 до 8 ноември в зала ОАКА в Атина, която е домът на баскетболния гранд Панатинайкос.

"Всичко, което мога да кажа, е, че не искахме да местим турнира, но, за съжаление, така стоят нещата", призна Джокович. Той похвали гръцките домакини за ентусиазма и изтъкна растящата популярност на тениса в Гърция благодарение на играчи като Стефанос Циципас и Мария Сакари.

Подкрепа за протестите

През юни медиите съобщиха, че Джокович се мести със семейството си в Гърция и ще стане постоянен жител на Атина от септември. Той неколкократно изрази подкрепата си към протестите в Сърбия, които избухнаха след срутването на бетонната козирка на жп гарата в северния град Нови Сад миналата година.

Трагедията в Нови Сад, при която загинаха 15 души, стана катализатор за масови протести срещу правителството на президента Александър Вучич. Протестиращите обвиняват властите в корупция и некачествено строителство, което довело до фаталната катастрофа.

Изявленията на Джокович отразяват нарастващото напрежение в сръбското общество и показват, че дори най-известните личности от страната са притеснени от политическото развитие.

