Джокович е големият шампион в Рим с нов рекорд

Снимка: Кристиан Месиано, уикипедия, видео: Tennis TV, Туитър

Световният №1 Новак Джокович е големият шампион в Рим! Той спечели титлата от „Мастърс 1000“ турнира след изключителен обрат в първия сет и победа над Диего Шварцман със 7:5, 6:3, пише факти.бг.

Това е пета титла за сърбина от Рим и общо 36-а рекордна от турнирите от „Мастърс 1000“ сериите. Преди финала сърбинът и Рафаел Надал си деляха първата позиция с по 35 титли.

За Шварцман пък това беше първи финал на турнир от „Мастърс 1000“.

Финалът беше изключително оспорван и завързан. Първия сет започна с пробив за аржентинеца, а след това постигна и нов пробив за 0:3. Джокович веднага върна единия пробив за 1:3, а след това реализира и нов пробив за 3:3. Последваха няколко гейма, в които и двамата печелеха сервис геймовете си.

Джокович обаче показа шампионския си характер и при 6:5 и сервис на Шварцман сърбинът стигна до три поредни точки за пробив, които бяха с цената на сетболи.

Аржентинецът успя да неутрализира двата сетбола, но при третия се пречупи и Джокович успя да спечели сета със 7:5.

Втория сет отново започна с пробив за Шварцман, но Ноле веднага реализира рибрейк.

Сърбинът проби в най-подходящия момент - при 5:3, след което Ноле нямаше проблеми да затвори мача, а с това да спечели и титлата.

DJOKO-VICTORIOUS 🏆



The moment @DjokerNole won his 5th Rome crown - and a record-breaking 36th Masters 1000 title! #IBI20 pic.twitter.com/IHrXJVxKl5