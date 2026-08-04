Джокович предложи революция в тениса

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Новак Джокович отново повдигна дебата за точкуването в тениса със смел план: по-кратки сетове, премахване на предимството и обещание за двучасови мачове.

Рекордьорът по титли от Големия шлем е направил предложението по време на участието си на Fanatics Fest в Ню Йорк в средата на юли, от който организаторите публикуваха множество неизлъчвани досега кадри със спортните знаменитости.

Сърбинът не се поколеба да предложи голяма революция във формата на мачовете, пише Спортал.бг.

„Мисля, че тенисът се нуждае от нова система за точкуване; сетовете не трябва да се играят до шест гейма, а до четири, с възможно премахване на правилото "предимство" при резултат 40:40. Мачовете да се играят, докато някой не спечели три такива съкратени сета. По този начин двубоите няма да продължават повече от два часа, което, според мен, е най-доброто за всички”, обясни Джокович.

Сръбският тенисист трябва да се завърне на корта за "Мастърс" турнира в Синсинати, който започва на 13 август. Новак не е играл там, откакто спечели титлата през 2023 г. Сред участниците ще бъде и първата ракета на България Григор Димитров, който получи "уайлд кард" от организаторите.

Редактор "Екип на Петел",

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