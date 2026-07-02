Джокович продължава на "Уимбълдън"

Снимка: Булфото

Новак Джокович се класира за третия кръг на Откритото първенство по тенис на Великобритания. Седемкратният шампион, който е поставен под номер 7, победи с 6:3, 6:4, 6:2 Стефанос Циципас, пише БТА.

Сърбинът не срещна трудности и в трите сета срещу гръцкия си опонент, който не можа да окаже сериозна съпротива на централния корт.

Джокович, който ще играе за 20-ти път в тази фаза на "Уимбълдън", спаси общо пет точки за пробив за Циципас през целия двубой, продължил точно час и 40 минути.

Това е 13-ти успех в общо 15 двубоя за сръбския тенисист срещу Стефанос Циципас.

"Чувстваш се много щастлив, удовлетворен и радостен на корта, когато играеш по този начин. Набрах инерцията и просто се стремях към моите удари. Бях малко по-спокоен, с малко по-малко напрежение в главата", заяви бившият шампион в интервюто на корта след края на мача.

В следващия кръг Новак Джокович ще се изправи срещу номер 25 в схемата Артюр Риндеркнех. Французинът победи в три части с 6:4, 7:6 (1), 6:3 американеца Мартин Дам.

Третият в схемата Феликс Оже-Алиасим също продължава напред в турнира. Канадецът победи със 7:6 (2), 6:3, 7:5 хърватина Дино Призмич. В следващия кръг четвъртфиналистът от 2021 година в Лондон ще играе срещу американския квалификант Майкъл Чжън, победил Николас Мехия от Колумбия със 7:6 (4), 6:7 (8), 6:1, 6:4.

Жоао Фонсека също се класира за третия кръг. Поставеният под номер 24 бразилец елиминира Йеспер де Йонг от Нидерландия в три сета с 6:1, 7:5, 6:4. Следващият съперник на Фонсека е Роман Сафиулин. Руснакът победи драматично с 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (5) Ботик ван де Зандсхулп.

Двубоят между двамата испанци Рафаел Ходар и Пабло Кареньо-Буста беше прекъснат заради тъмнина. Поставеният под номер 23 Ходар водеше с 2:1 в четвъртия сет, но Кареньо-Буста има преднина след 6:3, 3:6, 6:1 в предишните три части.

Редактор "Екип на Петел",

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