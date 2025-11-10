Джокович разкри кога очаква да се оттегли от спорта

кадър: Туитър

Мегазвездата на световния тенис Новак Джокович говори пред медии кога мисли да се оттегли от активна спортна кариера.



"През целия си живот и кариера винаги съм имал план за няколко години напред - какво искам и как да го постигна. След като постигнах абсолютно всяка възможна цел, споменах Олимпийските игри през 2028 година, защото исках да играя още много години. Ако можех да завърша на Олимпийските игри под сръбския флаг, това би било чудесно", каза той пред "Punto de Break", предаде "Фокус".



"Ще мога ли да го направя? Не знам. Има неща, които не мога да контролирам. Опитвам се да остана възможно най-здрав, както психически, така и физически, и да поддържам тази състезателна енергия", добави Ноле.



Джокович е на 38 години. Преди два дни сърбинът спечели своята 101-а титла на сингъл под егидата на АТП, надделявайки на финала в Атина над 9-ия в света Лоренцо Музети от Италия.

